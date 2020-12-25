Омск, 25 декабря 2020, 15:09 — REGNUM Омские следователи проверяют информацию о том, что водитель автобуса выгнал на мороз пожилую женщину в инвалидной коляске.
Как сообщили ИА REGNUM 25 декабря в областном следственном управлении СКР, в отношении водителя автобуса проводится доследственная проверка.
Сообщение об инциденте появилось в паблике «Аварийный Омск». Следователи устанавливают личность водителя автобуса «ПАЗ-Вектор». Также будет дана правовая оценка действиям автоперевозчика — индивидуального предпринимателя.
Отметим, в Омске в настоящее время установилась морозная погода. Днём 25 декабря столбики термометров опустились до — 27 градусов.