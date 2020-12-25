Нальчик, , 15:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел пожар в одном из многоэтажных домов республиканской столицы. В результате ЧП погиб один человек, сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Из подробностей происшествия известно, что пожар случился днем 25 декабря в девятиэтажном доме №210 по улице Кабардинская в Нальчике. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. В ней был обнаружен труп 43-летнего мужчины.

В тушении огня были задействованы 30 пожарных и пять единиц техники. Спасателям пришлось эвакуировать 30 жильцов дома. В настоящее время пожар потушен. Устанавливаются причины случившегося.