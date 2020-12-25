Рязань, , 15:08 — REGNUM Участок федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области, где перевернулся рейсовый автобус, был обработан противогололёдными материалами, заявили 25 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

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В официальном заявлении ведомства говориться, что в момент ДТП на дороге отмечен сильный боковой ветер, без осадков. Дорожное покрытие — влажное, поскольку ночью на этом участке дежурили три комбинированные дорожные машины. Для обработки трассы было израсходовано более 75 тонн противогололёдных материалов.

На месте происшествия движение осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Волгоград, перевернулся ночью 25 декабря в Скопинском районе Рязанской области. Погибли 4 человека, 11 госпитализированы.