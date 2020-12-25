Чебоксары, , 15:02 — REGNUM В Чебоксарах произошла авария с участием машины скорой помощи маршрутки. В результате травмы получили фельдшер, сообщает ГИБДД Чувашии на своей странице в «Инстаграмме».

Столкновение произошло вечером 24 декабря по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. По предварительным данным полиции, в машину скорой помощи при развороте врезалась маршрутка № 33. В ведомстве со ссылкой очевидцев отмечают, что «скорая» двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате происшествия травмы получила фельдшер скорой помощи. По данному факту проводится административное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Новочебоксарске при столкновении грузовика и маршрутки пострадали четыре человека. По предварительным данным полиции, при повороте налево на перекрёстке с неработающим светофором водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке.

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