Тюмень, , 14:37 — REGNUM В Тюменской области в связи с гибелью пяти детей на пожарах проведено экстренное совещание на заседании правительства региона. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Напомним, трагедии произошли в частных домах: 22 декабря в деревне Петелино Ялуторовского района после пожара были обнаружены тела троих детей; в Тобольске в ночь на 25 декабря погибла семья, в том числе двое малолетних мальчиков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал эти случаи «чудовищными».

"У меня сердце разрывается от этих случаев. Мы проводим кучу комиссий, совещаний, протоколы килограммами подписываем, а в результате гибнут дети. Пять детей! Мы с вами, один из эффективных регионов, допускаем такие ситуации», — обратился к членам тюменского правительства глава региона.

На экстренном совещании подчёркивалась необходимость подворовых обходов. с контролем электропроводки в частных домах и состояния печей. что немаловажно в ситуации с ударившими в регионе сильными морозами.

Было решено всем главам муниципалитетов вместе с органами соцзащиты до 11 января представить списки всех многодетных семей, проживающих в частном секторе и имеющих печное либо электрическое отопление. А также произвести расчёты необходимых финансовых средств для установки дымовых извещателей для всех семей, указанных в списках.

«Сделать расчёт технологической возможности подключения этих домов к газу. Если улица газифицирована, пересмотреть наши подходы, в том числе и к компенсации затрат на подвод в дом газа и установку газового оборудования для таких категорий семей. Не просто компенсировать 40 тысяч рублей, а делать это за счёт бюджета. Срок — один месяц на эти расчеты», = заявил губернатор Тюменской области.

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