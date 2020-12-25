Тегеран, , 14:24 — REGNUM Хакерская группа Pay2Key украла документы у ведущих израильских компаний с помощью очередной кибератаки с использованием ПО — «вымогателя». Об этом 25 декабря 2020 года сообщает информационный портал The Times of Israel.

Хакеры, предположительно из Ирана, заявили 24 декабря 2020 года, что они взломали компьютерные системы израильской компании по кибербезопасности Portnox, через несколько дней после того, как эта же группа взломала информационную систему Israel Aerospace Industries. Эти взломы стали последними в серии кибератак на израильские фирмы за последние месяцы.

Согласно новостному сайту Ynet, хакерская группа опубликовала документы, касающиеся одних из самых известных компаний Израиля, пользующихся услугами Portnox, включая Bezeq, Elbit, El Al, поставщика медицинских услуг Clalit и других.

Pay2Key заявила, что захватила почти 1 терабайт данных и опубликовала только 3 гигабайта. Документы, опубликованные 24 декабря, включают 15-страничный отчет за 2018 год, в котором подробно описаны слабые стороны Elbit — крупной израильской оборонной компании.

Portnox — это частная компания, основанная в 2007 году, которая занимается компьютерной и сетевой безопасностью. Он базируется в крупном израильском городе Раанана и имеет офисы в США и Европе.

В ответ на сообщения об атаке в Portnox заявили: «Несколько часов назад стало известно, что наши внутренние серверы могли быть взломаны группой, известной как Pay2Key. В настоящее время мы проводим тщательное расследование, чтобы понять масштаб события».

В ноябре 2020 года израильская компания Check Point, занимающаяся вопросами кибербезопасности, опубликовала предупреждение об активности Pay2Key после серии атак на израильские компании. В предупреждении говорится, что хакерская группа внедряет программы-«вымогатели» в компьютерную сеть своих жертв, что позволяет хакерам брать под контроль данные и IT-системы, угрожает утечкой корпоративных данных, а затем требует биткойны в качестве выкупа.

20 декабря 2020 года Pay2Key заявила о взломе компьютерных систем компании Israel Aerospace Industries (IAI). Хакерская группа также упомянула системного администратора в дочерней компании Elta по имени Коби Фиада, который раскрыл взломщикам свой пароль.

Другая израильская компания по кибербезопасности ClearSky, опубликовала отчет о Pay2Key за три дня до предполагаемого взлома IAI, заявив, что группа, вероятно, является ответвлением иранского хакерского сообщества, известного как Fox Kitten.

«По нашим оценкам, эти хакерские атаки являются частью продолжающейся киберконфронтации между Израилем и Ираном, причем последняя волна атак нанесла значительный ущерб некоторым компаниям, — завяили в ClearSky на прошлой неделе. — Мы со средней степенью уверенности считаем, что действия Pay2Key являются частью информационной войны с Ираном, направленной на создание паники в Израиле и в других странах мира».

Предполагаемый взлом компании Elta произошел после крупной кибератаки — также со стороны Pay2Key — в начале этого месяца, парализовавшей десятки израильских логистических компаний и украв информацию с их серверов.

Расследование показало, что, возможно, еще 15−20 компаний также подверглись атаке, хотя полный список все еще неизвестен.

В течение 2020 года было зафиксировано как минимум пять предполагаемых иранских кибератак на Израиль, в том числе одна, которая была нацелена на его водную инфраструктуру.

Сообщается, что Иран и Израиль вовлечены в кибервойну, которая за последний год стала более интенсивной.

Кроме того, на прошлой неделе хакеры, укравшие массу личных данных клиентов страховой компании Shirbit Insurance, по всей видимости, начали продавать эту информацию в интернете.