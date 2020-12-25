Красногорск, , 14:22 — REGNUM В преддверии новогодних праздников в Подмосковье пресечено десять случаев незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что в регионе проводится патрулирование лесных территорий с целью пресечения противоправной вырубки ёлок. За последние десять дней было выявлено десять нарушений по факту незаконной рубки деревьев хвойных пород. По восьми случаям возбуждены дела об административном правонарушении, а по двум — материалы направлены в правоохранительные органы. Контрольные мероприятия планируется проводить до 31 декабря

«Незаконные рубки деревьев хвойных пород способны нанести серьезный урон экологии Подмосковья, поэтому был предложен комплексный подход — мы говорим не только о запретных мерах и разъясняем жителям какие штрафы и за что они могут получить при совершении правонарушения, мы предоставляем возможность гражданину срубить елочку самому, но только в строго определенных для этого местах», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

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