Химки, Московская область, , 14:09 — REGNUM В Химках Московской области следователи задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе регионального главного управления СКР.

По данным следствия, 23 декабря подозреваемый, находясь в лесополосе микрорайона Левобережный, был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов.

«Однако законные требования сотрудников он не выполнил, а применил в отношении них насилие, при этом мужчина произвел в сторону выстрелы из пистолета», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия») УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы установили личности злоумышленников, которые бросили взрывное устройство в сотрудников ДПС в Чечне.

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