Уфа, , 14:03 — REGNUM Две пожилые женщины погибли в результате ДТП с грузовиком в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 24 декабря ближе к вечеру в д. Ишберда Баймакского района. Автомобиль ВАЗ-2107, под управлением 73-летнего местного жителя, наехал на припаркованный грузовик «Урал».

Сообщается, что в результате ДТП погибли две пассажирки легкового автомобиля — 69-летние женщины. А сам водитель с травмами доставлен в больницу. Было установлено, что мужчина сидел за рулём в нетрезвом состоянии.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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