Москва, , 13:44 — REGNUM Пассажирский Boeing 747 рейсом Нерюнгри — Москва в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту «Внуково». Об этом 25 декабря сообщил представитель экстренных служб столицы России.

«Самолет сообщением Нерюнгри-Москва при посадке в аэропорту «Внуково» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб уточнил, что на борту самолета находилось 109 человек и, согласно предварительной информации, самолёт при этом не получил повреждений.

Кроме того, по данным источника из авиационных кругов, высадка пассажиров из самолета была произведена в штатном режиме, аэропорт не закрывался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузовой самолет Ту-204, принадлежащий компании «Авиастар», который следовал рейсом из Лейпцига в Москву, совершил благополучное аварийное приземление в аэропорту Нижнего Новгорода.