Сеул, , 13:43 — REGNUM Лесной пожар в Южной Корее удалось потушить спустя 14 часов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

По их словам, пожар на горе Тодоксан, возникший 24 декабря в 17:30 по местному времени, удалось потушить лишь 25 декабря в 8:10 по местному времени.

Для тушения лесного пожара были привлечены пять вертолётов и 190 членов пожарной бригады. В общей сложности огонь уничтожил 3,5 га леса.

Отмечается, что храм Тодокам, построенный во времена правления короля Кёндок из Силла (765 г. от Рождества Христова), и конфуцианская академия Оксансовон не пострадали.