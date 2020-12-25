Черкесск, , 13:26 — REGNUM МЧС объявило экстренное предупреждение из-за повышенной лавиноопасности в горных районах Карачаево-Черкесии. Она сохранится на высоте более 2500 метров в период с 26 по 28 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В связи с угрозой схода лавин могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением автомобильных дорог в горных и предгорных районах Карачаево-Черкесии. Опасно будет пользоваться канатными дорогами. Внимательными стоит быть туристам.

«Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи», — сообщили в спасательном ведомстве.

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