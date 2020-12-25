Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калуге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта из одной из стран Туркестана, обвиняемого в совершении нескольких преступлений террористической направленности и экстремистского характера, сообщила 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием установлено, что подозреваемый гражданин осуществлял вербовку в международные террористические организации, размещал в сети Интернет видеоролики, оправдывающие терроризм, призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Он также планировал выехать в Афганистан для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Инкриминируемые задержанному преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, наказание за их совершение предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие производилось следственным органом Управления ФСБ России по Калужской области. Надзор за расследованием уголовного дела осуществляла прокуратура области.

«В ходе допросов обвиняемый свою вину признал полностью, по делу проведены различные криминалистические экспертизы, собраны необходимые доказательства его причастности к совершению преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения во второй Западный окружной военный суд», — сказала Искрина Басулина.

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