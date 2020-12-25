Рязань, , 13:27 — REGNUM Самым тяжёлым пациентом, получившим травмы при аварии пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области, стал 10-летний мальчик. Он потерял руку и обе ноги.

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В областную детскую клиническую больницу были доставлены два несовершеннолетних пациента. Самым тяжёлым стал мальчик примерно 10 лет, который потерял руку и обе ноги.

Андрей Карпунин. «Ребёнок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвёртой степени. Это самое тяжёлое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу. Пациент своевременно был доставлен в Скопинский ММЦ, где ему была оказана квалифицированная врачебная помощь, проведены реанимационные мероприятия и на фоне продолженной интенсивной терапии мальчик был эвакуирован реанимационной бригадой центра медицины катастроф в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой. Ещё одна тяжёлая пациентка детских врачей — девушка 17 лет, она получила резаные раны лица и тела, также была эвакуирована в кратчайшие сроки, для оказания специализированной медицинской помощи в областном учреждении. В областную клиническую больницу были доставлены двое пострадавших», — рассказал телеканалу ТКР главный врач ОКБ

Как сообщало ИА REGNUM, после аварии в Скопинский ММЦ были доставлены 11 пострадавших. Для дальнейшего лечения их эвакуируют в больницы Рязани.