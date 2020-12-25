Рязань, , 13:11 — REGNUM Видеоролик с места ДТП в Рязанской области опубликовали 25 декабря на официальном YouTube-канале СК РФ. Следователи завершили осмотр места происшествия.

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В результате аварии пассажирского автобуса погибли четыре человека. Автобус поставили на колёса, несколько кресел пришлось вырезать спасателям. Назначены необходимые судебные экспертизы и организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус перевернулся на 248-м километре автодороги Р22 «Каспий» около 03:00. По предварительной версии, водитель уснул за рулём.