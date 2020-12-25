Самара, , 13:09 — REGNUM Из корпуса Самарского государственного технического университета по тревоге эвакуировали около 100 человек. Об этом 25 декабря сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что в здании Самарского государственного технического университета, расположенного на ул. Молодогвардейской, 244 сработала пожарная сигнализация. По тревоге были эвакуированы сто сотрудников и студентов.

По информации спасателей, на третьем этаже здания в кабинете замкнуло светильник. Произошло короткое замыкание, которое не привело к возгоранию. В результате пострадавших нет.

В настоящее время учебное заведение вернулось к обычному режиму работы.

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