Красноярск, , 12:49 — REGNUM Полицейские задержали подозреваемого в избиении женщины в Центральном районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 декабря в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Неизвестный напал на красноярку в микрорайоне «Покровский». Стражи порядка установили, что женщина в пять утра выгуливала собаку, в это время на неё напал мужчина. 49-летняя потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, злоумышленник скрылся. Красноярку госпитализировали.

Личность нападавшего установили с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний ранее не судимый красноярец. Он не смог объяснить, зачем напал на женщину.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования, жертвой стала случайная прохожая.

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