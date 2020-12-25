Аддис-Абеба, , 12:44 — REGNUM Вооруженные силы Эфиопии ликвидировали более 40 боевиков, предположительно, причастных к атаке в округе Бенишангуль-Гумуз, жертвами которой стали порядка 100 человек, среди которых — дети. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения государственных СМИ.

По информации репортеров телерадиокомпании, в связи с атакой были также арестованы пятеро действующих и бывших чиновников.

Напомним, что в среду, 23 декабря, нападавшие сожгли дома жителей деревни, а затем открыли по ним огонь. Нападение произошло спустя сутки после того, как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл с официальным визитом в регион.

По данным правозащитной организации Amnesty International, до сих пор неизвестно, кто стоит за атакой, которая была направлена против этнического меньшинства.

По сообщениям репортеров, в последние годы Эфиопия сталкивается с увеличением числа политических, общественных и религиозных беспорядков. В настоящее время Эфиопия лидирует по числу беженцев в Африке. Из страны бежали порядка 1,8 миллионов человек.

Напомним, что Абий Ахмед поклялся расследовать произошедшее 23 декабря нападение на крестьян и привлечь виновных к ответственности. Однако личности ликвидированных подозреваемы в совершении нападения не разглашаются, отметили репортеры.

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