Рязань, , 12:39 — REGNUM Проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Волгоград» организовала прокуратура Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

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В прокуратуре дадут оценку достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по предупреждению аварийности. Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение обязанностей организации, отвечающей за состояние участка дороги, на котором произошло ДТП. Проведение проверки поручено Скопинскому межрайонному прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области прокуратура проверит компанию-перевозчика, которой принадлежит попавший в ДТП автобус. На месте погибли четыре человека, в том числе иностранец.