Ангарск, Иркутская область, , 12:36 — REGNUM Жительница Ангарска (Иркутская область), попалась на том, что через обращение в социальных сетях собирала деньги на похороны своего, якобы погибшего ребёнка. При задержании эта 25-летняя женщина призналась в обмане — перечисляемые ей средства она тратила на себя. Подробности сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба регионального МВД РФ со ссылкой на УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Жительница иркутской области призналась, что собирала деньги не на погибшего ребёнка ГУ МВД РФ по Иркутской области, цитата из видео

Факт мошенничества удалось выявить после того, как одна из женщин перевела «безутешной матери» деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив. В ходе разбирательства выяснилось, что «потерявшая ребёнка мать» состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. По этим основаниям, несколько месяцев назад мальчик был изъят из семьи и помещён в центр помощи семье и детям.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).