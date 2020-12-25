Сальск, Ростовская область, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор бывшему главе администрации Сальского городского поселения. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следствием и судом установлено, что глава городского поселения в 2018 году предоставил коммерческой фирме в аренду участок из земель сельхозназначения площадью более 1 гектара по заниженной стоимости. Ущерб, причинённый муниципальному бюджету, превысил 1 млн рублей.

Суд назначил бывшему градоначальнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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