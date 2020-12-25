Рязань, , 12:19 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» возбуждено в Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» возбудило уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Автобус, который попал в аварию, принадлежит волгоградской транспортной компании.

После ДТП в районную больницу госпитализировали 11 человек. Семерых пострадавших затем перевезли в Рязань.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 03:00 25 декабря, погибли четыре человека, в том числе гражданин Греции. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулём. Волгоградская прокуратура проверяет компанию-владельца автобуса.