Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Петербургские градозащитники опасаются, что сгоревшая накануне историческая усадьба в Волховском районе Ленинградской области будет заброшена, а не восстановлена. Об этом ИА REGNUM заявили в движении «Живой город».

Напомним, пожар произошел в четверг, 24 декабря, в селе Колчаново — загорелась кровля дома Пименовых-Шараповых на берегу реки Сясь, сейчас там располагается детский пульмонологический санаторий. В здании размещался главный административный и учебный корпус.

«Теперь необходимо, чтобы сгоревшее здание было в кратчайшие сроки восстановлено и продолжало использоваться по назначению. Пока неизвестно, был ли дом застрахован. К сожалению, есть опасения, что для санатория теперь построят новое здание на новом месте, а памятник просто бросят, как поступило МВД с домом адмирала Черокова в Новой Ладоге, состояние которого намного лучше. Надеемся, что власти развеют эти опасения», — заявили градозащитники.

Усадьба лесопромышленника Михаила Шарапова была построена в середине XIX века. Уникальности ей добавляет единственная в своём роде башня-маяк, предупреждавшая сигналами суда на Сяси о приближающихся порогах.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Она хорошо известна как достопримечательность, но никогда не вызывала беспокойства у градозащитников. Здание находилось в отличном состоянии, теперь же оно почти полностью уничтожено.

Добавим, Следственный комитет проводит проверку по факту пожара. По предварительной версии, возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки в компьютерном классе.

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