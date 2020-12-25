Шелехов, Иркутская область, , 12:10 — REGNUM Власти Иркутской области сообщили подробности ЧП с массовым отравлением 117 учащихся 1−11 классов Шелеховской школы №6, которые накануне, 24 декабря, жаловались на тошноту и рвоту. По данным пресс-службы регионального правительства, в стационар помещены двое (у одного ребенка аппендицит), ещё 20 детей находятся на амбулаторном лечении.

«Плохо проваренная курица стала причиной массового отравление школьников в Шелехове», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Тем временем, сегодня, 25 декабря, обход пострадавших продолжается, педиатры расписывают лечение пострадавшим. Параллельно в школе эпидемиологическое расследование проводит Роспотребнадзор.

«В школе проводятся эпидрасследования. Отобраны пробы воды, продуктов, сделаны необходимые смывы. У сотрудников пищеблока взяты анализы… Точная причина плохого самочувствия школьников и виновные в этом обязательно будут установлены», — пишет губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП накануне, 24 декабря, произошло в школе №6 Шелехова. Часть школьников не пришли на уроки, а часть обратились за медицинской помощью с симптомами рвоты.

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