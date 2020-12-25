Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства водителя автобуса. Об этом сообщает свердловское региональное управление СКР.

По данным следователей, преступление было совершено вечером 24 декабря. Водитель автобуса «Форд Транзит» получил ранение головы напротив одного из домов на проспекте Космонавтов. В больнице мужчина 1976 года рождения скончался.

Убийцу ищут. Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ писали о том, что выстрел был произведён якобы в пассажира маршрутки.

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