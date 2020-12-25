Тамбов, , 11:57 — REGNUM Решение об аресте 17-летнего подозреваемого в подготовке террористического акта вынес 25 декабря Ленинский суд Тамбова.

«Подозреваемый по решению суда взят под стражу», — цитирует ТАСС представителя суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря ФСБ задержала 17-летнего учащегося одного из колледжей Тамбова по подозрению в подготовке к террористическому акту.

На съёмной квартире у подростка нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также подробные инструкции. Известно, что подросток принадлежит к некой «деструктивной субкультуре».

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