Рязань, 25 декабря 2020, 11:56 — REGNUM После ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» в Рязанской области три человека, в том числе двое детей, госпитализированы в реанимацию. Один ребёнок в крайне тяжёлом состоянии, рассказал главный врач Скопинского ММЦ Николай Егоров.
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В Скопинском межрайонном медицинском центре задействовали дополнительные силы — после получения информации о ДТП в стационар привлекли хирургов, травматолога, средний медперсонал.
Специалисты примут решение об эвакуации оставшихся пострадавших в течение ближайших часов.
Пассажирский автобус вылетел в кювет ночью 25 декабря, на месте погибли трое жителей Волгоградской области и гражданин Греции.