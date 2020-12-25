Рязань, , 11:56 — REGNUM После ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» в Рязанской области три человека, в том числе двое детей, госпитализированы в реанимацию. Один ребёнок в крайне тяжёлом состоянии, рассказал главный врач Скопинского ММЦ Николай Егоров.

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В Скопинском межрайонном медицинском центре задействовали дополнительные силы — после получения информации о ДТП в стационар привлекли хирургов, травматолога, средний медперсонал.

«Поступило к нам 11 человек, из них пять детей. Трёх пострадавших госпитализировали в реанимацию, из них двое детей, один их которых в крайне тяжёлом состоянии. Восемь человек среднетяжёлые. Была вызвана бригада специалистов из областной клинической больницы, коллеги эвакуировали в ОКБ семь человек — детей и наиболее тяжёлых. Остальные продолжают лечение у нас», — пояснил Николай Егоров.

Специалисты примут решение об эвакуации оставшихся пострадавших в течение ближайших часов.

Пассажирский автобус вылетел в кювет ночью 25 декабря, на месте погибли трое жителей Волгоградской области и гражданин Греции.