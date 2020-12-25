Иркутск, , 11:47 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о значительном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, с 27 по 31 декабря в Приангарье ожидаются сильные морозы.

Минимальное значение температуры воздуха в этот период составит от минус 38 до 46 °C, а в северных и верхнеленских районах похолодает до 53°C.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8−12°С ниже климатической нормы ожидается в Иркутске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные морозы (до — 35 °C и ниже) в период с 26 по 30 декабря ожидаются в Новосибирске, Барнауле и Кемерове. Ночные морозы до — 38 °C синоптики обещают и в Восточной Сибири — в Красноярске.

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