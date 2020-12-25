Ялта, Крым, , 11:45 — REGNUM Двое жителей Ялты задержаны по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов, о задержании сообщили 25 декабря в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.

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Как уточнили в ведомстве, двое жителей Ялты по месту своего жительства устроили подпольную мастерскую, в которой занимались реставрацией и переделкой оружия. При обысках у задержанных изъято три пистолета, а также части оружия, инструменты для его изготовления, боеприпасы, порох. Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно для использования.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и приобретении оружия. Они уже дали признательные показания.