Рязань, 25 декабря 2020, 11:37 — REGNUM О состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» в Скопинском районе рассказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Пассажиров готовят к транспортировке в Рязань.
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Глава регионального минздрава находится в Скопинском межрайонном медицинском центре, куда были доставлены пострадавшие в аварии. После получения информации о ДТП на место выехали три машины с травматологами, хирургами и реаниматологами. В медцентр поступили 11 человек.
С пациентами также работают психологи.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии с участием рейсового автобуса в Рязанской области пострадали 13 человек, четверо, в том числе водитель, погибли.