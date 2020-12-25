Рязань, , 11:37 — REGNUM О состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» в Скопинском районе рассказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Пассажиров готовят к транспортировке в Рязань.

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Глава регионального минздрава находится в Скопинском межрайонном медицинском центре, куда были доставлены пострадавшие в аварии. После получения информации о ДТП на место выехали три машины с травматологами, хирургами и реаниматологами. В медцентр поступили 11 человек.

«Трое в крайне тяжёлом состоянии и семь человек в состоянии средней степени тяжести. Сейчас с ними работают наши специалисты Центра медицины катастроф, областной клинической больницы, врачи детской областной больницы. Планируем максимальное количество пациентов забрать в областной центр, где им будет оказана вся необходимая специализированная помощь», — сказал Андрей Прилуцкий.

С пациентами также работают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии с участием рейсового автобуса в Рязанской области пострадали 13 человек, четверо, в том числе водитель, погибли.