Тюмень, , 11:27 — REGNUM В Тюменской области 26 декабря ожидается мороз до минус 35 градусов по Цельсию. Спасательная служба развернула на дорогах региона десять пунктов обогрева, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В пунктах обогрева на федеральных трассах в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Омутинском, Ишимском и Исетском районах, в Заводоуковском и Голышмановском городских округах, путников обогреют, предложат тёплый чай, окажут первую помощь.

Синоптики прогнозируют в Тюменской области относительное потепление к 27 декабря — до минус 20−22 градусов по Цельсию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские дороги патрулируют госавтоинспекторы. Накануне, в ночь с 24 по 25 декабря, они спасли две семьи из ХМАО, у автомобилей которых заглохли двигатели. Сотрудники ГИБДД и МЧС напоминают, что экстренную помощь можно вызвать по бесплатному номеру «112».