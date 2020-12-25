Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM Грузовой самолет Ту-204, принадлежащий компании «Авиастар», который следовал рейсом из Лейпцига в Москву, совершил благополучное аварийное приземление в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта «Стригино».

"Посадка прошла благополучно… самолета из Лейпцига. Самолет по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту «Стригино», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе отметили, что причины аварийной посадки следует уточнять в авиационной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузовой самолет Ту-204 из Лейпцига, на борту которого находится только его экипаж, готовится к выполнению аварийной посадки в Нижнем Новгороде из-за сбоя в работе автопилота.