Волгоград, , 11:22 — REGNUM Установлены личности погибших в ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» в Рязанской области. На месте скончались трое волгоградцев и гражданин Греции.

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В аварии, которая произошла ночью 25 декабря, погибли двое жителей Волжского (водитель и девушка-пассажирка), житель Волгограда и гражданин Греции, сообщает издание «Волгоград-онлайн».

Остальные пассажиры, получившие различные травмы, госпитализированы. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП пострадали также 13 человек. СК начал проверку по факту аварии. По предварительным данным, водитель мог заснуть за рулем.