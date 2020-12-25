Ханты-Мансийск, , 11:06 — REGNUM Жителей Югры, отправившихся в сильные морозы в дальний путь на автомобилях, спасли тюменские автоинспекторы, патрулировавшие трассу Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Уватском районе, где температура резко снизилась с вечера 24 декабря до минус 32 градусов по Цельсию, на 347-м километре автодороги автоинспекторы помогли застрявшим на дороге отцу с двумя детьми, которые следовали на «Мицубиси» из Сургута в Омск. Замёрзших путников полицейские отвезли до кемпинга и приняли меры по эвакуации заглохнувшей машины.

Автомобиль «Шевроле» с жителями Нижневартовска, поехавшими на похороны в Ростов, заглох на 462-м километре трассы. Они не могли дозвониться до экстренных служб, так как находились вне зоны доступа сотовой связи. Автоинспекторы отогрели югорчан. Остановив большегруз, доставили «Шевроле» на сцепке до ближайшей станции техобслуживания.

УГИБДД по Тюменской области предупреждает граждан: отправляясь в дальний путь, необходимо ориентироваться на прогноз погоды и всегда иметь при себе заряженный сотовый телефон, чтобы вызвать в чрезвычайной ситуации помощь по номеру «112».