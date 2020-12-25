Тамбов, , 11:04 — REGNUM Задержанный в Тамбове подросток относился к «деструктивной субкультуре» — СК

17-летний подозреваемый в подготовке теракта в Тамбове относился к одной из деструктивных субкультур, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 25 декабря.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети Интернет», — уточнили в СК.

Известно, что молодой человек являлся учащимся одного из местных колледжей. При проведении обыска у молодого человека нашли компоненты для изготовления взрывного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании 17-летнего подростка по подозрению в подготовке к совершению теракта сообщили 25 декабря в ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

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