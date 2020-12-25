Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело после проверки нового многоквартирного дома для детей-сирот на соответствие требованиям проектной документации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идёт о строительстве дома в посёлке Новая Майна Мелекесского района. По данным надзорного ведомства, частная компания на основании ряда государственных контрактов возводила три корпуса многоквартирного дома, работы были приняты должностными лицами министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. На 18 квартир было зарегистрировано право государственной собственности.

«Прокуратурой выяснено, что данное жилое здание построено со значительными отклонениями от требований проектной документации», — говорится в сообщении.

В частности, недостатки выявлены в конструкции пола, отделке поверхностей стен и потолка, установке шумоизоляции. По данным надзорного ведомства, причинённый областному бюджету ущерб оценивается в 1 млн рублей.

В прокуратуре отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора школы искусств. Его обвинили в хищении бюджетных средств при трудоустройстве. Причинённый бюджету ущерб оценивается в 135 тыс. рублей.

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