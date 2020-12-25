Иркутск, , 10:43 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1257 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 25 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 39 202 человека (+270 за сутки). Госпитализированы 3202 пациента (-51 за сутки).

Выздоровел 34 201 пациент (+327 за сутки). Ещё 174 жителя Приангарья с коронавирусом (+1 за сутки) скончались, но их смерть не была связана с COVID-19.

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