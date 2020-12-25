Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии под уголовное преследование попал глава одного из сельских поселений. Его подозревают в служебном подлоге при приемке контрактных работ по обустройству спортивной площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По данным надзорного ведомства, в августе 2020 года фигурант уголовного дела подписал акт о приёмке выполненных работ и иные документы, в которых были указаны «заведомо недостоверные сведения» о якобы выполненных работах по разработке грунта, устройству песчаных слоев, монтажу футбольных ворот и волейбольных стоек, установке скамеек.

Правоохранители полагают, что в результате было необоснованно выплачено около 18 тыс. рублей.

«Фактически работы по обустройству спортивной площадки в сельском поселении в полном объёме до настоящего времени не выполнены», — говорится в сообщении.

На основании материалов прокурорской проверки следственным управлением СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии один из застройщиков решением суда был оштрафован на 5 млн рублей за неисполнение в полном объёме работ по благоустройству в Чебоксарах. Судебное постановление не вступило в законную силу. По данным правоохранителей, выполнено менее 20% от запланированного.

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