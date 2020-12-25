Иркутск, , 10:38 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки факта загрязнения ярко-зеленой жидкостью почвы и ручья в Иркутске, возбудила два административных дела в отношении руководителя МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, помимо того, что из системы теплоснабжения котельной данного предприятия произошел разлив технической воды, окрашенной специальным средством «Уранин А», который используется в целях определения утечек, предотвращения незаконных врезок, вскрыты многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды, земельных норм, правил промышленной безопасности.

Ручей ярко зелёного цвета обнаружили в микрорайоне Зелёный Иркутска Байкальская природоохранная прокуратура

Что касается состава указанного красящего препарата, то, по словам следователей, он является безопасным для человека и экологии, в связи с чем, ущерб природе причинен не был.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ручей яркого зелёного цвета жильцы микрорайона Зелёный в Иркутске обнаружили в середине сентября 2020 года. Начальник местной котельной тогда пояснил, что в воду, подаваемую горожанам, специально добавили «Уранин А» — окрашивающее спецсредство, «чтобы найти, где население нелегально потребляет из тепловой сети горячую воду».

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