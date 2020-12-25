Волгодонск, Ростовская область, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области работники МУП «Водоканал» нашли причину крупной аварии на сетях хозяйственно-бытовой канализации в Волгодонске. В настоящее время работы на бульваре Великой Победы продолжаются.

«На коллекторе в районе спортивного комплекса «Олимп» специалисты Водоканала раскопали аварийный участок трубы и извлекли огромное количество бытового мусора — вплоть до фрагментов древесины. Не исключено, что критическая масса отходов стала причиной пробоя трубы, куда устремились стоки с улиц Энтузиастов, Черникова и других районов», — уточнила главный инженер водоканала Тамара Радыгина.

ИА REGNUM сообщало, что из-за аварийного состояния трубопровода городского коллектора в Волгодонске введён режим ЧС. Перед работниками водоканала поставлена задача заменить аварийный участок длиной 78 метров до новогодних праздников.

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