Соледар, ДНР, , 10:35 — REGNUM Боевики ВСУ открыли миномётный огонь в направлении населённого пункта Новая Таврия на юге ДНР. Об этом сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Утром 25 декабря с позиций ВСУ в районе населённого пункта Водяное в направлении Новой Таврии были выпущены восемь мин калибра 120 мм. Также в направлении села Коминтерново противник выпустил восемь боеприпасов из гранатомёта СПГ.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседаниях Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) царит деструктивная атмосфера, а переговоры идут по кругу.

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