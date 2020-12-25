Кампала, , 10:34 — REGNUM Как минимум 30 человек погибли в результате опрокидывания лодки на озере Альберт в Уганде. Об этом 25 декабря сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Как рассказал сотрудник службы причала в поселке Рунга Ашраф Оромо, происшествие случилось 22 декабря в момент, когда рыбаки намеревались выйти на берег со своим уловом.

«В лодке находились 47 человек, перевозилась рыба, предназначенная для продажи на рынке. При подходе к причалу лодка перевернулась», — заявил он.

Кроме того, Оромо уточнил, что в результате происшествия 30 человек погибли, 12 удалось спасти и еще пятеро в настоящее время числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что в результате крушения лодки возле побережья Туниса как минимум 20 человек из числа нелегальных мигрантов из Африки, которые пытались пересечь Средиземное море в направлении острова Лампедуза (Италия), погибли.