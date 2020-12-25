Тамбов, , 10:27 — REGNUM Планировавший устроить теракт в Тамбове студент колледжа находился под влиянием «деструктивных субкультур» и хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета. Об этом 25 декабря сообщили в СКР.

По версии следствия, 17-летний подозреваемый готовился к совершению террористического акта в одном из зданий города. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.

«Двадцать третьего декабря текущего года преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ был предотвращён террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения.

В ходе обысков на съемной квартире подозреваемого были изъяты химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства. По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

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