Волгоград, , 10:29 — REGNUM Проверку деятельности организации-перевозчика в связи с ДТП в Рязанской области с участием автобуса сообщением Москва-Волгоград организовала прокуратура Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе ведомства.

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В прокуратуре начали надзорную проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее глава региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам организовать взаимодействие с рязанскими коллегами для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус перевернулся в Рязанской области 25 декабря около 03:00, погибли четыре человек, 13 получили различные травмы.

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