Барнаул, , 10:18 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) готовят ТЭЦ и теплосети к наступлению низких температур. Как сообщает сегодня, 25 декабря, пресс-служба СГК со ссылкой на данные Запсибгидромета, сильные морозы (до — 35 °C и ниже) в период с 26 по 30 декабря ожидаются в Новосибирске, Барнауле и Кемерове. Ночные морозы до — 38 °C синоптики обещают и в Восточной Сибири — в Красноярске.

Как пояснили энергетики, на тепловых электростанциях котлы и турбины будут работать в режиме, близком к технологическому максимуму.

«Если потребуется, включим в работу резервное котлотурбинное оборудование для обеспечения тепла — решение будут принимать руководители станций», — пояснил заместитель главного инженера Новосибирского филиала СГК Дамир Хасанов.

По его словам, в Алтайском крае уже готовились к подобному сценарию в начале декабря, но тогда пришедший с запада циклон не дал морозам захватить регион. Сейчас станции Барнаула работают в штатном режиме, при необходимости специалисты запустят в работу дополнительное оборудование, которое находится в полной готовности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней Сибирь накроет волна аномального холода. К сильным морозом готовятся в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае и в других регионах.

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