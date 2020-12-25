Рязань, , 10:12 — REGNUM До 13 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом «Москва — Волгоград» в Скопинском районе Рязанской области, уточнили в пресс-службе СУ СК по региону.

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Пострадавшие, среди которых пять несовершеннолетних, доставлены в Скопинскую ЦРБ. Оттуда их перевезут в Рязань, причём для этих целей задействуют и вертолёт санавиации.

Первоначально сообщалось об 11 пострадавших. Четыре человека погибли на месте аварии. Как сообщало ИА REGNUM, по факту ДТП СК начал проверку.