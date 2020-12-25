Барнаул, , 10:09 — REGNUM В Барнауле, не дожидаясь сильных морозов, о которых предупредили синоптики, ввели режим повышенной готовности. Как сообщает сегодня, 25 декабря, официальный сайт городской мэрии, соответствующее постановление подписал глава Вячеслав Франк.

Согласно документу, режим функционирования «повышенная готовность» будет действовать с 26 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе из-за похолодания объявлено штормовое предупреждение. Ночью 26 декабря температура воздуха будет опускаться местами до — 43 °C. Днём будет до — 34 °C, преимущественно без осадков. Морозная погода сохранится и в последующие дни.

Читайте также: В Алтайский край идут сильные морозы