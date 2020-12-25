Рязань, , 10:10 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Рязанской области организовало доследственную проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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«В Рязанской области организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Скопинском районе, в результате которого погибли пассажиры рейсового автобуса», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что около 02:50 (совпадает с мск) в Скопинском районе Рязанской области на 248-м километре автодороги Р22 «Каспий» произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса «Мерседес Бенс Травего», двигавшемся по маршруту «Москва-Волгоград», не справился с управлением, совершил съезд в кювет из-за чего произошло опрокидывание автобуса.

«В результате происшествия погибли находившиеся в салоне автобуса трое пассажиров и водитель, 13 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что пострадавшие пассажиры автобуса, включая пять несовершеннолетних в возрасте от 7-ми до 17-ти лет, доставлены в Скопинскую районную больницу для оказания медпомощи.

Помимо этого, уточняется, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолёт санавиации будет задействован для перевозки пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом «Москва — Волгоград» в Скопинском районе Рязанской области.