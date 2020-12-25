Ижевск, , 10:07 — REGNUM За минувшие сутки в полицию Удмуртии обратились 18 жителей республики с сообщением о краже средств с банковских карт дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Совокупный ущерб составил 2,766 млн рублей. Пострадали от действий мошенников жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Камбарки, а также Кезского, Балезинского и Граховского районов в возрасте от 31 года до 66 лет.

Традиционно большее число граждан отреагировали на предупреждение мошенников о возможности незаконного оформления кредитов. Также средства были похищены путем покупки или продажи товаров через интернет.

По ряду фактов возбудили уголовные дела, остальные — рассматриваются в рамках проверки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году мошенники обманули жителей России на 150 млрд рублей, из которых 66 млрд рублей приходится на псевдобанковских сотрудников.

Наиболее действенным средством защиты от интернет-мошенников является контроль за тем, куда и кому гражданин предоставляет данные своей банковской карты, заявил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин.

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