Тамбов, , 10:05 — REGNUM 17-летний подросток задержан в Тамбове по подозрению в подготовке теракта. Об этом 25 декабря сообщили в ФСБ России.

ФСБ Securitylab.ru

«ФСБ предотвращен террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В ходе оперативных мероприятий на съемной квартире были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства. Собирал бомбу юноша по инструкциям, скачанным в интернете.

По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.